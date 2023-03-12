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«Бостон» быстрее всех в истории НХЛ одержал 50 побед в сезоне

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«Бостон Брюинз» переиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз».

Победа стала для команды из Массачусетса 50-й в 64-й игре в сезоне-2022/23. Это лучший показатель в истории НХЛ.

Предыдущее достижение принадлежало «Тампа-Бэй Лайтнинг» в сезоне-2018/2019 и «Детройту» в сезоне-1995/1996, которые одержали 50 побед в 66 встречах.

В этой же игре Дмитрий Орлов быстрее всех защитников в истории «Бостона» набрал первые десять очков за клуб.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин стал рекордсменом «Питтсбурга» по числу штрафных минут в НХЛ.

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