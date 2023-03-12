Британский премьер надеется, что BBC и Линекер найдут взаимопонимание и уладят конфликт

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался о скандальной ситуации между Британской вещательной корпорацией (BBC) и ведущим телепрограммы о футболе Гари Линекером.

«Линекер был отличным футболистом, он талантливый ведущий. Я надеюсь, что нынешняя ситуация между ним и BBC может быть урегулирована своевременно, но они сами, а не правительство, должны решить вопрос», — цитирует Сунака Independent.

10 марта стало известно, что руководство BBC приняло решение приостановить сотрудничество с Линекером за слова о политике Британии по вопросу беженцев.

Бывший форвард сборной Англии сравнил иммиграционную политику Британии с Германией эпохи нацизма. Законопроект предусматривает запрет тем, кто прибывает на остров через Ла-Манш на небольших лодках, подавать прошения о предоставлении убежища, а также высылку с последующим запретом на въезд в страну и невозможность получения гражданства в будущем.

Линекер является самым высокооплачиваемым ведущим на BBC. В 2020-2021 финансовом году сумма его гонораров составила $1,62 млн.

Ранее сообщалось, что футболисты АПЛ хотят бойкотировать послематчевые интервью в поддержку Линекера.