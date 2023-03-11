BBC: футболисты АПЛ хотят бойкотировать послематчевые интервью в поддержку Линекера
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По информации BBC, игроки обратились в Английскую ассоциацию профессиональных футболистов (PFA), чтобы предупредить о бойкоте.
Отмечается, что организация поддержит тех игроков, которые решат это сделать.
10 марта стало известно, что руководство BBC приняло решение приостановить сотрудничество с Линекером за слова о политике Британии по вопросу беженцев.
Линекер является самым высокооплачиваемым ведущим на BBC. В 2020–2021 финансовом году сумма его гонораров составила $1,62 млн.
Ранее Линекер высказался о смерти трёхкратного чемпиона мира Пеле.