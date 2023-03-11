BBC: футболисты АПЛ хотят бойкотировать послематчевые интервью в поддержку Линекера

Игроки некоторых клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) хотят бойкотировать послематчевые интервью, чтобы поддержать телеведущего и бывшего нападающего сборной Англии по футболу Гари Линекера.

По информации BBC, игроки обратились в Английскую ассоциацию профессиональных футболистов (PFA), чтобы предупредить о бойкоте.

Отмечается, что организация поддержит тех игроков, которые решат это сделать.

10 марта стало известно, что руководство BBC приняло решение приостановить сотрудничество с Линекером за слова о политике Британии по вопросу беженцев.

Линекер является самым высокооплачиваемым ведущим на BBC. В 2020–2021 финансовом году сумма его гонораров составила $1,62 млн.

Ранее Линекер высказался о смерти трёхкратного чемпиона мира Пеле.