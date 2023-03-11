Федун — о судействе: раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству
- РИА Новости
«Что скажу про судейство? Сегодня две грубые ошибки, в прошлом матче грубая ошибка привела к потере очков. Если я скажу, что раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству, то это будет неправда. Но я так скажу», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2.
Таким образом, столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что Абаскаль описал матч «Спартак» — «Факел» двумя словами.