Федун — о судействе: раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о результатах матча 19-го тура чемпионата России с «Факелом».

«Что скажу про судейство? Сегодня две грубые ошибки, в прошлом матче грубая ошибка привела к потере очков. Если я скажу, что раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству, то это будет неправда. Но я так скажу», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2.

Таким образом, столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Абаскаль описал матч «Спартак» — «Факел» двумя словами.