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Абаскаль описал матч «Спартак» — «Факел» двумя словами

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче 19-го тура чемпионата России с «Факелом».
Абаскаль описал матч «Спартак» — «Факел» двумя словами
  • Gettyimages.ru

«В таких сложных матчах я бы сказал два слова: характер и достоинство. Да, у нас были ошибки, мы осознаём, я несу ответственность за них, потому что команда не может так легко пропускать. Тем не менее команда билась», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2. 

Таким образом, столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Квинси Промеса признали лучшим игроком матча РПЛ «Спартак» — «Факел».

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