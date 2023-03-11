Абаскаль описал матч «Спартак» — «Факел» двумя словами

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче 19-го тура чемпионата России с «Факелом».

«В таких сложных матчах я бы сказал два слова: характер и достоинство. Да, у нас были ошибки, мы осознаём, я несу ответственность за них, потому что команда не может так легко пропускать. Тем не менее команда билась», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2.

Таким образом, столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Квинси Промеса признали лучшим игроком матча РПЛ «Спартак» — «Факел».