Мостовой: нравлюсь Салиховой как футболист и как мужчина 100%
- РИА Новости
«Эх, не отпускает меня Зарема. Вот как сильно зацепил её внимание, ха-ха! Такое внимание не просто так — нравлюсь как футболист и как мужчина 100%, ха-ха», — цитирует Мостового Sport24.
Он также подчеркнул, что не будет подавать в суд на Салихову. По его словам, нужно делать футбол лучше, а не устраивать споры.
Напомним, что Смородская назвала Салихову эскортницей. Супруга бывшего владельца «Спартака» заявила, что Смородская — это Мостовой в юбке.
Ранее Мостовой высказался о ситуации с защитником «Ганновера» Гаэлем Ондуа.