Мостовой: нравлюсь Салиховой как футболист и как мужчина 100%

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что нравится супруге бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Эх, не отпускает меня Зарема. Вот как сильно зацепил её внимание, ха-ха! Такое внимание не просто так — нравлюсь как футболист и как мужчина 100%, ха-ха», — цитирует Мостового Sport24.

Он также подчеркнул, что не будет подавать в суд на Салихову. По его словам, нужно делать футбол лучше, а не устраивать споры.

Напомним, что Смородская назвала Салихову эскортницей. Супруга бывшего владельца «Спартака» заявила, что Смородская — это Мостовой в юбке.

Ранее Мостовой высказался о ситуации с защитником «Ганновера» Гаэлем Ондуа.