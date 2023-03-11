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Мостовой: нравлюсь Салиховой как футболист и как мужчина 100%

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что нравится супруге бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.
Мостовой: нравлюсь Салиховой как футболист и как мужчина 100%
  • РИА Новости

«Эх, не отпускает меня Зарема. Вот как сильно зацепил её внимание, ха-ха! Такое внимание не просто так — нравлюсь как футболист и как мужчина 100%, ха-ха», — цитирует Мостового Sport24.

Он также подчеркнул, что не будет подавать в суд на Салихову. По его словам, нужно делать футбол лучше, а не устраивать споры.

Напомним, что Смородская назвала Салихову эскортницей. Супруга бывшего владельца «Спартака» заявила, что Смородская — это Мостовой в юбке.

Ранее Мостовой высказался о ситуации с защитником «Ганновера» Гаэлем Ондуа.

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