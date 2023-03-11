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Остапенко высказалась о лишении Латвией госфинансирования за участие в одних турнирах с россиянами

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Теннисистка Елена Остапенко прокомментировала то, что Олимпийский комитет Латвии лишил её финансовой поддержки из-за выступлений на турнирах с россиянами и белорусами.
Остапенко высказалась о лишении Латвией госфинансирования за участие в одних турнирах с россиянами
  • РИА Новости

«Ничего не могу сделать. Я не организую соревнования. Этим занимается WTA, и я не могу играть какие-то другие турниры.

Если я не буду играть на них, то мне нужно уходить из тенниса. Но я не буду этого делать, потому что я теннисистка, это мой спорт», — приводит слова Остапенко Womenstennisblog.

Заключённый 15 февраля между Олимпийским комитетом Латвии (ЛОК) и Министерством образования и науки договор о сотрудничестве предусматривает, что средства из государственного бюджета не будут выделяться спортсменам и спортивным работникам, если те участвуют в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами.

Также финансирования лишились теннисистки Даниэла Висмане и Дарья Семенистая.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты подпишут кодекс поведения перед стартом Уимблдона.

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