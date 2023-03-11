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Бородавко назвал причины снятия Большунова с Казанского лыжного марафона

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Бородавко объяснил снятие олимпийского чемпиона Александра Большунова с Казанского лыжного марафона.
Бородавко назвал причины снятия Большунова с Казанского лыжного марафона
  • РИА Новости

«У нас в плане не стояло участие Александра в марафоне. Оно было возможно, но всё зависело от его самочувствия. Поэтому приняли решение, что в связи с не самым лучшим самочувствием он стартовать не будет», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

11 марта организаторы марафона сообщили, что Большунов пропустит лыжный марафон из-за того, что у него возникли личные сложности.

Большунов был зарегистрирован на дистанции 50 км свободным стилем.

Ранее Большунов рассказал, хотелось ли ему когда-нибудь бросить лыжные гонки.

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