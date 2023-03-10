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Нагорный заявил, что рад уступить титул чемпиона России Маринову

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, как относится к победе Даниела Маринова в личном многоборье на чемпионате России.
Нагорный заявил, что рад уступить титул чемпиона России Маринову
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Доволен ли серебром? Очень сильно, но только потому, что первое место сегодня занял Маринов. Для всей российской гимнастики очень важно, что победу на соревнованиях одержал представитель подрастающего поколения», — цитирует Нагорного ТАСС.

Маринов стал победителем мужского многоборья на чемпионате России по спортивной гимнастике, набрав 169,830 очка. На втором месте расположился Никита Нагорный (166,196). Тройку победителей замыкает Сергей Найдин (164,696). 

ЧР-2023 проходит в Казани с 8 по 12 марта.

Ранее Маринов заявил, что намерен выступать только за сборную России.

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