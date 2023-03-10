Маринов: мне нравится выступать за Россию, и я хочу это делать дальше

Чемпион России по спортивной гимнастике в личном многоборье Даниел Маринов, родившийся в Софии, заявил, что намерен выступать только за сборную России.

«Предложения выступать за Болгарию мне до сих пор не поступало. Может быть, это связано с тем, что я не хочу и не планирую выступать за другие страны в принципе. Мне нравится выступать за Россию, и я хочу это делать дальше», — цитирует Маринова ТАСС.

Спортсмен также выразил надежду, что россиян скоро допустят до международных соревнований. По его словам, молодым ребятам тоже нужно дать себя проявить.

Маринов стал победителем мужского многоборья на чемпионате России по спортивной гимнастике, набрав 169,830 очка. На втором расположился Никита Нагорный (166,196). Тройку победителей замыкает Сергей Найдин (164,696).

ЧР-2023 проходит в Казани с 8 по 12 марта.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что олимпийский чемпион Артур Далалоян снялся с чемпионата России из-за состояния здоровья.