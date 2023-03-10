Далалоян снялся с чемпионата России по спортивной гимнастике по состоянию здоровья

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что олимпийский чемпион Артур Далалоян снялся с чемпионата России из-за здоровья.

«Артур, который уже давно испытывает проблемы с ладонями, вынужден сняться с чемпионата России. Он пропустит как финал многоборья, так и финалы упражнений на отдельных снарядах», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Далалоян в составе команды Москвы стал победителем чемпионата России в командном многоборье. Также гимнаст квалифицировался в финал личного многоборья. ЧР-2023 проходит в Казани с 8 по 12 марта.

Ранее Далалоян подвёл итоги чемпионата России по спортивной гимнастике 2023 года.