Далалоян снялся с чемпионата России по спортивной гимнастике по состоянию здоровья
- РИА Новости
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«Артур, который уже давно испытывает проблемы с ладонями, вынужден сняться с чемпионата России. Он пропустит как финал многоборья, так и финалы упражнений на отдельных снарядах», — приводит слова Родионенко ТАСС.
Далалоян в составе команды Москвы стал победителем чемпионата России в командном многоборье. Также гимнаст квалифицировался в финал личного многоборья. ЧР-2023 проходит в Казани с 8 по 12 марта.
Ранее Далалоян подвёл итоги чемпионата России по спортивной гимнастике 2023 года.