Далалоян: внутренней конкуренции хватает, молодые ребята не перестают удивлять

Олимпийский чемпион Артур Далалоян подвёл итоги чемпионата России по спортивной гимнастике 2023 года.

«Внутренней конкуренции хватает, её всё больше и больше. Молодые ребята меня вообще не перестают удивлять, у них уже новые элементы, комбинации получаются сейчас и сразу на весьма высоком уровне», — цитирует Далалояна «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что «скучать не приходится, борьба серьёзная».

«Скажу, что приходится себя заставлять догонять. Такие гимнасты, как Маринов, Найдин, заставляют работать», — заключил Далалоян.

Далалоян в составе команды Москвы стал победителем чемпионата России в командном многоборье. Также гимнаст квалифицировался в финал личного многоборья. ЧР-2023 проходит в Казани с 8 по 12 марта.

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