Футболист «Рубина» заявил, что в Ираке с нетерпением ждут матча с Россией
- Gettyimages.ru
- © Simon Holmes
«Это очень важный матч для нашей сборной. Рады, что сыграем с такой сильной командой. Люди в Ираке с интересом восприняли новость о предстоящей встрече. Этой игре придаётся большое значение. Нам предстоит встретиться с серьёзным соперником, так что будет непросто. Надеюсь, мы победим», — приводит слова Аднана РИА Новости.
Встреча состоится 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Ранее в Федерации футбола Ирана сообщили, что игра со сборной России может пройти без зрителей.