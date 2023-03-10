Футболист «Рубина» заявил, что в Ираке с нетерпением ждут матча с Россией

Защитник казанского «Рубина» и сборной Ирака Али Аднан поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России.

«Это очень важный матч для нашей сборной. Рады, что сыграем с такой сильной командой. Люди в Ираке с интересом восприняли новость о предстоящей встрече. Этой игре придаётся большое значение. Нам предстоит встретиться с серьёзным соперником, так что будет непросто. Надеюсь, мы победим», — приводит слова Аднана РИА Новости.

Встреча состоится 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее в Федерации футбола Ирана сообщили, что игра со сборной России может пройти без зрителей.