«Спартак» наказали из-за брошенной фанатами зажигалки на поле
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Как сообщает «Спорт-Экспресс», КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 50 тыс. Во время игры болельщики красно-белых бросили в судью Виталия Мешкова зажигалку.
В матче 17-го тура чемпионата России «Спартак» вничью сыграл с «Уралом» (2:2). Судья Виталий Мешков в концовке игры отменил гол Александра Соболева. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.
Ранее защитник «Спартака» Павел Маслов оценил шансы московской команды на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).