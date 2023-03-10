«Спартак» наказали из-за брошенной фанатами зажигалки на поле

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» по итогам матча 18-го тура чемпионата России с «Уралом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 50 тыс. Во время игры болельщики красно-белых бросили в судью Виталия Мешкова зажигалку.

В матче 17-го тура чемпионата России «Спартак» вничью сыграл с «Уралом» (2:2). Судья Виталий Мешков в концовке игры отменил гол Александра Соболева. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Ранее защитник «Спартака» Павел Маслов оценил шансы московской команды на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).