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«Спартак» наказали из-за брошенной фанатами зажигалки на поле

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» по итогам матча 18-го тура чемпионата России с «Уралом».
«Спартак» наказали из-за брошенной фанатами зажигалки на поле
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает «Спорт-Экспресс», КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 50 тыс. Во время игры болельщики красно-белых бросили в судью Виталия Мешкова зажигалку.

В матче 17-го тура чемпионата России «Спартак» вничью сыграл с «Уралом» (2:2). Судья Виталий Мешков в концовке игры отменил гол Александра Соболева. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Ранее защитник «Спартака» Павел Маслов оценил шансы московской команды на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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