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Маслов верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне

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Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил шансы московской команды на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Маслов верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне
  • РИА Новости

«Конечно, терять очки очень неприятно, но не вижу смысла говорить сейчас о чемпионстве, о гонке. Шансы, наверное, есть всегда, впереди ещё много игр», — цитирует Маслова «РБ Спорт».

В матче 17-го тура чемпионата России «Спартак» вничью сыграл с «Уралом» (2:2). Судья Виталий Мешков в концовке игры отменил гол Александра Соболева. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Ранее Ольга Смородская высказалась о появлении в России футболистов, обвиняемых в нарушении закона.

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