Смородская — о Промесе: нельзя сказать, что РПЛ становится лигой для уголовников

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о появлении в России футболистов, обвиняемых в нарушении закона.

«Ничего хорошего нет в том, что в российском футболе есть игроки, которые скрываются от правосудия в своих странах. Думаю, это ненамеренные действия. Например, Промес играет давно за «Спартак», и это не было для него мотивацией к побегу», — цитирует Смородскую Sport24.

Она призвала не обобщать, что РПЛ становится «лигой для уголовников». По её словам, это не тенденция, а редкие случаи.

В Голландии Промес проходит обвиняемым по уголовному делу. Поэтому Министерство спорта России отказало в помощи в предоставлении гражданства.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Минспорта отказать в предоставлении гражданства РФ Промесу.