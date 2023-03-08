Смородская — о Промесе: нельзя сказать, что РПЛ становится лигой для уголовников
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«Ничего хорошего нет в том, что в российском футболе есть игроки, которые скрываются от правосудия в своих странах. Думаю, это ненамеренные действия. Например, Промес играет давно за «Спартак», и это не было для него мотивацией к побегу», — цитирует Смородскую Sport24.
Она призвала не обобщать, что РПЛ становится «лигой для уголовников». По её словам, это не тенденция, а редкие случаи.
В Голландии Промес проходит обвиняемым по уголовному делу. Поэтому Министерство спорта России отказало в помощи в предоставлении гражданства.
Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Минспорта отказать в предоставлении гражданства РФ Промесу.