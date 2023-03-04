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Губерниев прокомментировал решение Минспорта отказать в предоставлении гражданства РФ Промесу

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Минспорта отказать в содействии в предоставлении гражданства РФ нидерландскому легионеру «Спартака» Квинси Промесу.
Губерниев прокомментировал решение Минспорта отказать в предоставлении гражданства РФ Промесу
  • Gettyimages.ru

«Пусть он сначала урегулирует своё уголовное дело в Нидерландах, а потом претендует на гражданство. Хотя Промес сделал многое для нашего футбола, возможно, даже больше, чем бразильцы, но у него есть проблемы с законом в его родной стране», — цитирует Губерниева Legalbet.

«Спартак» направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Квинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».

Отказ пришёл в «Спартак» и был вызван тем, что в Голландии Промес проходит обвиняемым по уголовному делу. Поэтому министерство и не смогло подать запрошенное ходатайство.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» отреагировали на отказ в выдаче Промесу гражданства России.

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