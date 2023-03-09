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Мишин — об оформлении Fan ID: одна мысль, что нужно что-то оформлять, уже отбивает желание

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, почему не оформил Fan ID.
Мишин — об оформлении Fan ID: одна мысль, что нужно что-то оформлять, уже отбивает желание
  • РИА Новости

«Я хочу ходить на футбол, на матчи «Зенита», но карту болельщика мне никак не удаётся оформить. И я не могу сказать, что я хочу иметь Fan ID. Я ещё не пробовал завести карту. Одна мысль, что нужно что-то оформлять, уже отбивает желание что-либо делать. У меня такой жизненный ритм, что буквально нет ни одной свободной минутки.

Мне сложно сказать, хорошая ли эта инициатива. Тут есть две стороны. С одной, ведётся учёт посещаемости спортивных соревнований. В таком ключе это может иметь позитивный эффект. Особенно в футболе. Но отсутствие болельщиков на стадионах или даже резкое уменьшение количества посещений футбольных матчей — это отрицательная сторона», — приводит слова Мишина Metaratings.

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карты болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордного уровня.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о Fan ID.

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