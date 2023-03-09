Мишин — об оформлении Fan ID: одна мысль, что нужно что-то оформлять, уже отбивает желание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, почему не оформил Fan ID.

«Я хочу ходить на футбол, на матчи «Зенита», но карту болельщика мне никак не удаётся оформить. И я не могу сказать, что я хочу иметь Fan ID. Я ещё не пробовал завести карту. Одна мысль, что нужно что-то оформлять, уже отбивает желание что-либо делать. У меня такой жизненный ритм, что буквально нет ни одной свободной минутки.

Мне сложно сказать, хорошая ли эта инициатива. Тут есть две стороны. С одной, ведётся учёт посещаемости спортивных соревнований. В таком ключе это может иметь позитивный эффект. Особенно в футболе. Но отсутствие болельщиков на стадионах или даже резкое уменьшение количества посещений футбольных матчей — это отрицательная сторона», — приводит слова Мишина Metaratings.

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карты болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордного уровня.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о Fan ID.