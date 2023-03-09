Роднина — о Fan ID: закон нужно исполнять

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о Fan ID.

«Я не контролирую процесс Fan ID и не являюсь футбольным болельщиком. Но есть закон о Fan ID, который нужно исполнять. Это всё, что могу сказать», — приводит слова Родниной Sport24.

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карты болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордного уровня.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что глава КПРФ Геннадий Зюганов выступил за отмену Fan ID.