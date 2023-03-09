«Реал» отказался от участия в программе УЕФА по компенсациям из-за инцидента перед финалом ЛЧ в Париже
- AP
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Напомним, что болельщики были заперты на «Стад де Франс» и отравлены слезоточивым газом возле стадиона.
Из‑за данного инцидента начало встречи было задержано на 36 минут.
7 марта пресс‑служба УЕФА сообщила, что вернёт стоимость билетов пострадавшим болельщикам английского клуба. Компенсации получат 19 618 человек. По предварительной оценке США, УЕФА выплатит почти €3,4 млн.
В мадридском клубе считают, что УЕФА несёт прямую ответственность за произошедшее. Меры, предложенные УЕФА, в «Реале» посчитали недостаточными.
В ближайшее время «сливочные» создадут службу для болельщиков, которая поможет оценить ущерб и добиться компенсации от УЕФА.
Ранее сообщалось, что в «Реале» недовольны работой главного тренера команды Карло Анчелотти.