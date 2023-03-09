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«Реал» отказался от участия в программе УЕФА по компенсациям из-за инцидента перед финалом ЛЧ в Париже

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Мадридский «Реал» объявил об отказе от участия в программе Союза европейских футбольных федераций (УЕФА) по ограниченной компенсации болельщикам, которые не смогли вовремя попасть на финальный матч Лиги чемпионов 2022 года с «Ливерпулем» (1:0) в Париже.
«Реал» отказался от участия в программе УЕФА по компенсациям из-за инцидента перед финалом ЛЧ в Париже
  • AP
  • © Jon Super

Напомним, что болельщики были заперты на «Стад де Франс» и отравлены слезоточивым газом возле стадиона.

Из‑за данного инцидента начало встречи было задержано на 36 минут.

7 марта пресс‑служба УЕФА сообщила, что вернёт стоимость билетов пострадавшим болельщикам английского клуба. Компенсации получат 19 618 человек. По предварительной оценке США, УЕФА выплатит почти €3,4 млн.

В мадридском клубе считают, что УЕФА несёт прямую ответственность за произошедшее. Меры, предложенные УЕФА, в «Реале» посчитали недостаточными.

В ближайшее время «сливочные» создадут службу для болельщиков, которая поможет оценить ущерб и добиться компенсации от УЕФА.

Ранее сообщалось, что в «Реале» недовольны работой главного тренера команды Карло Анчелотти.

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