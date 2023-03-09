«Реал» отказался от участия в программе УЕФА по компенсациям из-за инцидента перед финалом ЛЧ в Париже

Мадридский «Реал» объявил об отказе от участия в программе Союза европейских футбольных федераций (УЕФА) по ограниченной компенсации болельщикам, которые не смогли вовремя попасть на финальный матч Лиги чемпионов 2022 года с «Ливерпулем» (1:0) в Париже.

AP

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