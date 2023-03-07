УЕФА вернёт деньги за билеты на финал Лиги чемпионов 19 тыс. болельщиков

УЕФА объявила, что выплатит компенсации более 19 тыс. болельщиков за финал Лиги чемпионов 2022 года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что УЕФА заказал отчёт у независимой экспертной комиссии, исходя из которого стало ясно, что главную ответственность за начавшиеся беспорядки перед игрой несёт именно УЕФА.

Компенсации выплатят тем, кто из-за беспорядков не смог вовремя попасть на матч. Напомним, что начало встречи задержалось на 36 минут.

Право на компенсацию есть также у фанатов «Реала» и у тех, у кого возникли проблемы со входом на стадион.

Ранее УЕФА представил официальный мяч финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.