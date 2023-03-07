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УЕФА вернёт деньги за билеты на финал Лиги чемпионов 19 тыс. болельщиков

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УЕФА объявила, что выплатит компенсации более 19 тыс. болельщиков за финал Лиги чемпионов 2022 года.
УЕФА вернёт деньги за билеты на финал Лиги чемпионов 19 тыс. болельщиков
  • AFP
  • © MIGUEL MEDINA

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что УЕФА заказал отчёт у независимой экспертной комиссии, исходя из которого стало ясно, что главную ответственность за начавшиеся беспорядки перед игрой несёт именно УЕФА.

Компенсации выплатят тем, кто из-за беспорядков не смог вовремя попасть на матч. Напомним, что начало встречи задержалось на 36 минут.

Право на компенсацию есть также у фанатов «Реала» и у тех, у кого возникли проблемы со входом на стадион.

Ранее УЕФА представил официальный мяч финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

 

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