ESPN: в «Реале» недовольны работой Анчелотти
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Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, в мадридском клубе недовольны работой 63-летнего итальянца.
Напомним, что в ближайший месяц «Реалу» предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», а также дважды сыграть с «Барселоной» в ответной встрече полуфинала Кубка Испании и в чемпионате Испании.
После 24 туров испанской Ла Лиги подопечные Анчелотти набрали 53 очка и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего каталонского клуба на девять очков.
Ранее Анчелотти заявил, что не теряет веры в чемпионство «Реала».