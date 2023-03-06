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ESPN: в «Реале» недовольны работой Анчелотти

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Ближайший месяц станет ключевым для будущего главного тренера «Реала» Карло Анчелотти в мадридском клубе.
ESPN: в «Реале» недовольны работой Анчелотти
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в мадридском клубе недовольны работой 63-летнего итальянца.

Напомним, что в ближайший месяц «Реалу» предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», а также дважды сыграть с «Барселоной» в ответной встрече полуфинала Кубка Испании и в чемпионате Испании.

После 24 туров испанской Ла Лиги подопечные Анчелотти набрали 53 очка и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего каталонского клуба на девять очков.

Ранее Анчелотти заявил, что не теряет веры в чемпионство «Реала».

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