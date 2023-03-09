Футболист сборной Украины рассказал о драке с российским туристом в Турции

Нападающий «Шахтёра» и сборной Украины Даниил Сикан рассказал, что подрался с российским туристом в Турции.

«Стоим, спокойно общаемся между собой, и тут мы слышим русскую речь, крики на русском. Рома (Роман Терновой, сотрудник «Шахтёра») говорит: «Это тот русский чувак. Я отсел, потому что была бы драка». А я уже на низком старте, потому что это такая быдлота… Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или ещё где-нибудь.

Он кричит: «Спартак» — чемпион, Россия — forever». Я сразу встаю, подхожу, слово за слово… Дальше я даю ему оплеуху. Он упал на плитку, попытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы», — приводит слова Сикана пресс-служба «Шахтёра».

9 февраля появилась информация, что Сикан во время сборов в Турции подрался с одним из российских постояльцев местного отеля.

Российский турист выкрикивал фразы в поддержку России, увидев Сикана в форме «Шахтёра», после чего началась драка, в результате которой россиянин был направлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

ФИФА и УЕФА временно отстранили российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее полузащитник нижнекамского «Нефтехимика» Владимир Москвичёв рассказал о встрече с украинским боксёром Александром Усиком на тренировочных сборах в Турции.