Российский футболист рассказал о встрече с украинским боксёром Усиком

Полузащитник нижнекамского «Нефтехимика» Владимир Москвичёв рассказал о встрече с украинским боксёром Александром Усиком на тренировочных сборах в Турции.

«На сборах в Турции «Нефтехимик» жил в одном отеле с Усиком. Один раз встретил его на территории отеля. Высокий, здоровый. Все знают, что Александр — машина приличная. Кстати, людей, кто с ним работает, почти как у нас в команде. Тренеры, менеджеры, те, кто помогают по медицинской части, по восстановлению», — приводит слова Москвичёва «Матч ТВ».

Полузащитник заявил, что Усик уважительно относился к соседству с российским клубом.

«Один раз я пересёкся с кем‑то из команды Усика, мимолётно: «Спасибо». — «Пожалуйста». Не более того. По поводу самого Александра, насколько понял, он выкладывал пост о том, что если к нему будут подходить фотографироваться россияне, то скорее он откажет. Поэтому изначально игроки понимали всё. Но никакой агрессии не было, тем более взаимной, потому что с нашей стороны точно всё было уважительно. Как мне показалось, с их стороны тоже», — подытожил он.

В феврале между игроками ярославского «Шинника» и украинского «Миная» произошла потасовка в турецком отеле. Позже команды расселили в разные отели.

Ранее сообщалось, что «Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после инцидента в отеле.