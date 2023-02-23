«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после инцидента в отеле

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков рассказал о ходе переговоров с представителями гостиницы в турецкой Анталье по вопросу денежной компенсации после массовой потасовки с игроками украинского «Миная».

«Это вопрос к юристам, не ко мне. Компенсация? Нам уже компенсировали затраты, которые мы понесли», — цитирует Кулакова «Спорт-Экспресс».

13 февраля российские и украинские футболисты «Миная» устроили драку в одном из отелей Турции.

«Шинник» выступает в Первой лиге чемпионата России по футболу. «Минай» из одноимённого села Закарпатской области играет в Украинской премьер-лиге.

Ранее Кулаков рассказал, что отель признал свою вину в инциденте с футболистами украинского «Миная» перед консульством России в Турции.