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Генпрокуратура Швейцарии закрыла дело против главы ФИФА об использовании частного самолёта

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Генеральная прокуратура Швейцарии прекратила расследование в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по делу о частном перелёте из Суринама в Швейцарию в 2017 году.
Генпрокуратура Швейцарии закрыла дело против главы ФИФА об использовании частного самолёта
  • AP
  • © Noah K. Murray

«Было подтверждено, что организация поездки, осуществлённая канцелярией президента и туристическим отделом ФИФА, соответствовала правилам и нормам организации. Решение генпрокуратуры Швейцарии соответствует вердикту комитета по этике ФИФА, принятому в августе 2020 года по данному делу. Кроме того, генпрокуратура Швейцарии признала, что способ передвижения в отношении этих поездок в то время был полностью оправдан», — говорится в заявлении ФИФА.

Также в организации отметили, что Инфантино отказался от любых требований о возмещении ущерба.

Разбирательство в отношении президента ФИФА было начато в 2020 году по факту использования забронированного организацией частного самолёта для полёта в Женеву из Суринама после встречи с представителями федераций футбола стран Карибского бассейна.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует купить стадион «Стад де Франс».

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