RMC Sport: ФИФА планирует купить стадион «Стад де Франс»

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет принять участие в тендере на покупку домашнего стадиона ПСЖ «Стад де Франс».

Как сообщает RMC Sport, помогать ФИФА в переговорах с властями страны будет Ноэль Ле Гре, который недавно ушёл в отставку с поста президента Федерации футбола Франции из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Уточняется, что глава ФИФА Джанни Инфантино обсуждал потенциальную покупку арены с президентом Франции Эммануэлем Макроном 15 февраля в Париже.

Арена принадлежит государству и в настоящее время управляется консорциумом, срок действия концессионного соглашения заканчивается 30 июня 2025 года. Правительство должно в ближайшее время объявить торги.

Ранее Инфантино высказал мнение, что рекорд Жюста Фонтена по голам на одном чемпионате мира, скорее всего, не будет побит.