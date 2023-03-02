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RMC Sport: ФИФА планирует купить стадион «Стад де Франс»

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Международная федерация футбола (ФИФА) хочет принять участие в тендере на покупку домашнего стадиона ПСЖ «Стад де Франс».
RMC Sport: ФИФА планирует купить стадион «Стад де Франс»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как сообщает RMC Sport, помогать ФИФА в переговорах с властями страны будет Ноэль Ле Гре, который недавно ушёл в отставку с поста президента Федерации футбола Франции из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Уточняется, что глава ФИФА Джанни Инфантино обсуждал потенциальную покупку арены с президентом Франции Эммануэлем Макроном 15 февраля в Париже.

Арена принадлежит государству и в настоящее время управляется консорциумом, срок действия концессионного соглашения заканчивается 30 июня 2025 года. Правительство должно в ближайшее время объявить торги.

Ранее Инфантино высказал мнение, что рекорд Жюста Фонтена по голам на одном чемпионате мира, скорее всего, не будет побит.

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