Инфантино: никто не сможет побить рекорд Фонтена по голам на одном ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказал мнение, что рекорд Жюста Фонтена по голам на одном чемпионате мира, скорее всего, не будет побит.

«Мы с большой грустью узнали о кончине Жюста Фонтена. След, который он оставил в мировом футболе, навсегда останется в памяти, и вполне возможно, что рекорд никогда не будет превзойдён. Мои глубочайшие соболезнования близким Жюста. Покойся с миром», — цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

Фонтен провёл 21 матч в составе сборной Франции и забил 30 голов. Ему принадлежит рекорд по числу забитых мячей на одном чемпионате мира. На мировом первенстве 1958 года он забил 13 голов.

За свою карьеру форвард играл в «Касабланке», «Ницце» и «Реймсе». Он четыре раза выигрывал чемпионат Франции и дважды побеждал в Кубке страны.

Ранее Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью итальянского футболиста и тренера Джанлуки Виалли.