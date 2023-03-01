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Инфантино: никто не сможет побить рекорд Фонтена по голам на одном ЧМ

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказал мнение, что рекорд Жюста Фонтена по голам на одном чемпионате мира, скорее всего, не будет побит.
Инфантино: никто не сможет побить рекорд Фонтена по голам на одном ЧМ
  • Gettyimages.ru

«Мы с большой грустью узнали о кончине Жюста Фонтена. След, который он оставил в мировом футболе, навсегда останется в памяти, и вполне возможно, что рекорд никогда не будет превзойдён. Мои глубочайшие соболезнования близким Жюста. Покойся с миром», — цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

Фонтен провёл 21 матч в составе сборной Франции и забил 30 голов. Ему принадлежит рекорд по числу забитых мячей на одном чемпионате мира. На мировом первенстве 1958 года он забил 13 голов.

За свою карьеру форвард играл в «Касабланке», «Ницце» и «Реймсе». Он четыре раза выигрывал чемпионат Франции и дважды побеждал в Кубке страны. 

Ранее Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью итальянского футболиста и тренера Джанлуки Виалли.

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