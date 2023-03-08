Узнать больше

Умер бывший помощник главного тренера сборной России по футболу Гальбьяти

Короткая ссылка
Ушёл из жизни бывший помощник Фабио Капелло в тренерском штабе сборной России по футболу Итало Гальбьяти.
Умер бывший помощник главного тренера сборной России по футболу Гальбьяти
  • AFP

Об этом сообщает The Sun. Гальбьяти было 85 лет, причины смерти не уточняются.

Капелло и Гальбьяти работали в сборной России в период с 2012 по 2014 год. Под руководством итальянских тренеров национальная команда России принимала участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, но не смогла выйти из группы.

Также специалист работал в «Роме», «Ювентусе» и «Реале».

В качестве футболиста Гальбьяти выступал за «Интер», «Реджина», «Лекко» и «Комо».

Ранее ушёл из жизни двукратный призёр Олимпийских игр в составе сборной СССР по баскетболу Яак Липсо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить