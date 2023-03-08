Умер бывший помощник главного тренера сборной России по футболу Гальбьяти

Ушёл из жизни бывший помощник Фабио Капелло в тренерском штабе сборной России по футболу Итало Гальбьяти.

Об этом сообщает The Sun. Гальбьяти было 85 лет, причины смерти не уточняются.

Капелло и Гальбьяти работали в сборной России в период с 2012 по 2014 год. Под руководством итальянских тренеров национальная команда России принимала участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, но не смогла выйти из группы.

Также специалист работал в «Роме», «Ювентусе» и «Реале».

В качестве футболиста Гальбьяти выступал за «Интер», «Реджина», «Лекко» и «Комо».

Ранее ушёл из жизни двукратный призёр Олимпийских игр в составе сборной СССР по баскетболу Яак Липсо.