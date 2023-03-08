Умер бывший помощник главного тренера сборной России по футболу Гальбьяти
- AFP
Об этом сообщает The Sun. Гальбьяти было 85 лет, причины смерти не уточняются.
Капелло и Гальбьяти работали в сборной России в период с 2012 по 2014 год. Под руководством итальянских тренеров национальная команда России принимала участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, но не смогла выйти из группы.
Также специалист работал в «Роме», «Ювентусе» и «Реале».
В качестве футболиста Гальбьяти выступал за «Интер», «Реджина», «Лекко» и «Комо».
Ранее ушёл из жизни двукратный призёр Олимпийских игр в составе сборной СССР по баскетболу Яак Липсо.