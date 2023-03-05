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Умер призёр Олимпиад в составе сборной СССР по баскетболу Липсо

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Ушёл из жизни двукратный призёр Олимпийских игр в составе сборной СССР по баскетболу Яак Липсо.
Умер призёр Олимпиад в составе сборной СССР по баскетболу Липсо
  • РИА Новости

Пятикратный чемпион СССР в составе ЦСКА скончался на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба армейской команды.

Липсо в составе сборной СССР завоевал серебряную медаль Олимпиады-1964 и бронзу Игр 1968 года. Он также является чемпионом мира (1967) и трёхкратным чемпионом Европы (1963, 1965, 1967).

Ранее сообщалось, что единственный двукратный олимпийский чемпион в мужских соревнованиях по прыжкам с шестом американец Боб Ричардс скончался на 98-м году жизни.

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