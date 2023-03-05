Умер призёр Олимпиад в составе сборной СССР по баскетболу Липсо
- РИА Новости
Пятикратный чемпион СССР в составе ЦСКА скончался на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба армейской команды.
Липсо в составе сборной СССР завоевал серебряную медаль Олимпиады-1964 и бронзу Игр 1968 года. Он также является чемпионом мира (1967) и трёхкратным чемпионом Европы (1963, 1965, 1967).
Ранее сообщалось, что единственный двукратный олимпийский чемпион в мужских соревнованиях по прыжкам с шестом американец Боб Ричардс скончался на 98-м году жизни.