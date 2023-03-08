Винер: нас никто не вышибет из седла, развиваемся дальше

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказалась о своей дисквалификации.

«Нас никто не вышибет из седла, мы идём своим путём и никуда не сворачиваем. Будем развиваться дальше», — цитирует Винер «Матч ТВ».

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Третьего марта исполком FIG продлил отстранение российских и белорусских атлетов до дальнейшего уведомления. Уточняется, что решение принято на основании новой статьи устава FIG от 1 января 2023 года.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова высказалась о дисквалификации Винер.