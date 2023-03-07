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Донскова: всё, что FIG делает против России и Винер, не сильно-то и задевает

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова высказалась о дисквалификации президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер.
Донскова: всё, что FIG делает против России и Винер, не сильно-то и задевает
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Они не могут отнять у Ирины Александровны главного — возможность быть главным тренером сборной России. Это основное. Всё остальное, что они делают против России, не сильно‑то и задевает», — цитирует Донскову «Матч ТВ».

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских и белорусских атлетов до дальнейшего уведомления. Уточняется, что решение принято на основании новой статьи устава FIG от 1 января 2023 года.

Ранее в Госдуме заявили, что надо рассмотреть вариант апелляции на отстранение Винер.

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