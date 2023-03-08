В Федерации шахмат России высказались об отъезде молодых шахматистов

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказался об отъезде молодых шахматистов в сборные других стран.

«Я не думаю, что это может принять какой-то лавинообразный характер. И у каждого из этих ребят в своём конкретном случае были причины для принятия такого решения, не связанные с сегодняшним положением дел. И привязывать это к той ситуации, в которой мы находимся, было бы просто неправильно», — цитирует Ткачёва РИА Новости.

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации 28 февраля проголосовала за включение ФШР в состав организации. Международная шахматная федерация одобрила переход. Российские шахматисты смогут выступать на турнирах в Азии под своим флагом и с гимном.

Ранее Ткачёв высказался о будущем принявшей решение выступать за Россию белорусской шахматистки Ольги Баделько.