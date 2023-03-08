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Исполнительный директор ФШР: перешедшая в Россию Баделько стоит на пороге сборной страны

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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказался о будущем принявшей решение выступать за Россию белорусской шахматистки Ольги Баделько.
Исполнительный директор ФШР: перешедшая в Россию Баделько стоит на пороге сборной страны
  • Gettyimages.ru

«Сегодня она является одной из самых талантливых юниорок мира. Ей всего 20 лет, и я уверен, что её ждёт яркая и успешная карьера. Сейчас она, можно сказать, находится на пороге сборной России, она уже одной ногой в команде», — цитирует Ткачёва РИА Новости

20-летняя Баделько является гроссмейстером и многократной чемпионкой Белоруссии. 

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации 28 февраля проголосовала за включение ФШР в состав организации. Международная шахматная федерация одобрила переход. Российские шахматисты смогут выступать на турнирах в Азии с флагом и гимном.

Ранее Ткачёв рассказал о возможном проведении азиатских шахматных турниров на территории Российской Федерации.

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