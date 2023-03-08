Исполнительный директор ФШР: перешедшая в Россию Баделько стоит на пороге сборной страны
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«Сегодня она является одной из самых талантливых юниорок мира. Ей всего 20 лет, и я уверен, что её ждёт яркая и успешная карьера. Сейчас она, можно сказать, находится на пороге сборной России, она уже одной ногой в команде», — цитирует Ткачёва РИА Новости.
20-летняя Баделько является гроссмейстером и многократной чемпионкой Белоруссии.
Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации 28 февраля проголосовала за включение ФШР в состав организации. Международная шахматная федерация одобрила переход. Российские шахматисты смогут выступать на турнирах в Азии с флагом и гимном.
Ранее Ткачёв рассказал о возможном проведении азиатских шахматных турниров на территории Российской Федерации.