В ФШР допустили проведение азиатского шахматного турнира в России
- Gettyimages.ru
- © Tetra Images
«Есть вероятность того, что уже в этом году один из турниров под эгидой Азиатской шахматной федерации пройдёт в России. Но больше ничего я на эту тему говорить не буду. Пусть для вас это станет сюрпризом», — цитирует Ткачёва Sport24.
Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации 28 февраля проголосовала за включение ФШР в состав организации. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила переход.
ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.
Ранее Ткачёв рассказал, какая страна проголосовала против вступления организации в Азиатскую шахматную федерацию.