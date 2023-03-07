В ФШР допустили проведение азиатского шахматного турнира в России

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв рассказал о возможном проведении азиатских шахматных турниров на территории Российской Федерации.

«Есть вероятность того, что уже в этом году один из турниров под эгидой Азиатской шахматной федерации пройдёт в России. Но больше ничего я на эту тему говорить не буду. Пусть для вас это станет сюрпризом», — цитирует Ткачёва Sport24.

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации 28 февраля проголосовала за включение ФШР в состав организации. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила переход.

ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее Ткачёв рассказал, какая страна проголосовала против вступления организации в Азиатскую шахматную федерацию.