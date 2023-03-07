Стало известно, какая страна проголосовала против вступления ФШР в Азиатскую шахматную федерацию
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«Голосование было открытым. Против была такая страна, как Папуа — Новая Гвинея, воздержались Монголия, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Австралия, Бутан.
Как бы ни хотелось смешивать спорт и политику, но решение 29 стран против остальных — это решение политического руководства стран, участвовавших в голосовании», — приводит слова Ткачёва ТАСС.
28 февраля Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации проголосовала за включение ФШР в состав организации. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила переход.
Ранее Ткачёв заявил, что российские шахматисты смогут выступать на турнирах в Азии под своим флагом и с гимном.