Стало известно, какая страна проголосовала против вступления ФШР в Азиатскую шахматную федерацию

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв рассказал, какая страна проголосовала против вступления организации в Азиатскую шахматную федерацию.

«Голосование было открытым. Против была такая страна, как Папуа — Новая Гвинея, воздержались Монголия, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Австралия, Бутан.

Как бы ни хотелось смешивать спорт и политику, но решение 29 стран против остальных — это решение политического руководства стран, участвовавших в голосовании», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

28 февраля Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации проголосовала за включение ФШР в состав организации. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила переход.

Ранее Ткачёв заявил, что российские шахматисты смогут выступать на турнирах в Азии под своим флагом и с гимном.