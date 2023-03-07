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В ФШР заявили, что российские шахматисты смогут выступать на турнирах в Азии под флагом и с гимном

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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв заявил, что российские шахматисты смогут выступать на турнирах в Азии под своим флагом и с гимном.
В ФШР заявили, что российские шахматисты смогут выступать на турнирах в Азии под флагом и с гимном
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«На соревнованиях ФИДЕ мы не сможем выступать под флагом. В Азиатской шахматной федерации такого запрета нет. Если чемпионат Азии не является отборочным к чемпионату мира, мы будем выступать под флагом и с гимном», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации 28 февраля проголосовала за включение ФШР в состав организации. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила переход.

Ранее сообщалось, что перешедшая в прошлом году из Белорусской федерации шахмат в ФШР Ольга Баделько войдёт в состав российской сборной.

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