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Чернышенко назвал отстранение Винер очередным посягательством на независимость спорта

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер от работы на международных соревнованиях на два года.

«Решение FIG об отстранении Ирины Винер — очередное доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров. Жаль, что энергия и ресурсы международной федерации уходят на поддержку дискриминирующей политики в отношении России, а не на многостороннее развитие своего вида спорта», — цитирует Чернышенко ТАСС.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее в Федерации спортивной гимнастики России отреагировали на отстранение Винер.

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