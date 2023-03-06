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Черчесов: исторически так сложилось, что российский футбол всегда был частью европейского

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Черчесов: исторически так сложилось, что российский футбол всегда был частью европейского
  • РИА Новости

«Если взглянуть на сложившуюся ситуацию со стороны, то станет понятно, что для сборной год без больших игр — это, конечно, минус. Клубный футбол тоже страдает, потому что российские клубы не играли в Лиге чемпионов, в Лиге Европы», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Он также отметил, что переход в Азиатскую конфедерацию футбола стал бы таким шагом, который был бы рассчитан не на месяц и не на год, а на много лет.

«Я не говорю, что идея плохая или хорошая, я ей оценки не даю. Просто исторически так сложилось, что российский футбол всегда был частью европейского футбола», — добавил Черчесов.

23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров, сославшись на несвоевременную подачу.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

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