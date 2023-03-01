Дивеев: не знаю, насколько переход России в Азию является нормальным вариантом

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Не знаю, насколько переход в Азию является нормальным вариантом. Мне хочется много играть. Я помню 2021 год, когда у меня было два чемпионата Европы, чемпионат России ― было круто, хоть и тяжело», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров, сославшись на несвоевременную подачу.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее вице-президент РФС Никита Симонян ответил на вопрос о возможных переговорах организации и УЕФА.