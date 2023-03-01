Дивеев: не знаю, насколько переход России в Азию является нормальным вариантом
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«Не знаю, насколько переход в Азию является нормальным вариантом. Мне хочется много играть. Я помню 2021 год, когда у меня было два чемпионата Европы, чемпионат России ― было круто, хоть и тяжело», — цитирует Дивеева «Чемпионат».
23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров, сославшись на несвоевременную подачу.
Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.
Ранее вице-президент РФС Никита Симонян ответил на вопрос о возможных переговорах организации и УЕФА.