Вратарь Маринато Гилерме заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной России.

«Чувствую себя хорошо, если нахожусь в заявке. Мыслей о завершении карьеры в сборной России нет, хочу ещё поиграть», — приводит слова Гилерме «РБ Спорт».

37-летний Гилерме провёл 19 матчей в составе сборной России. В нынешнем сезоне он сыграл в пяти матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

31 августа 2022 года Гилерме получил травму в матче первого тура группового раунда Кубка России с «Пари НН».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что Гилерме с большой долей вероятности после завершения карьеры останется в структуре клуба.