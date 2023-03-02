«Локомотив» планирует оставить Гилерме в клубе после завершения игровой карьеры

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что голкипер команды Маринато Гилерме с большой долей вероятности после завершении карьеры останется в структуре клуба.

«Он один из основных игроков, хранитель традиций клуба. На протяжении большого срока он является игроком «Локомотива». Наверное, ближе к окончанию контракта будем обсуждать дальнейшее сотрудничество, может быть, в новом качестве», — цитирует Нагорных ТАСС.

Гилерме выступает за «Локомотив» с августа 2007 года. За это время игрок провёл 306 матчей в составе команды.

В 2015 году вратарь получил гражданство России. В национальной команде он выступал с 2016 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС признала ошибочным решение Сергея Иванова засчитать гол «Спартака» в ворота «Локомотива».