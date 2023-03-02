ЭСК РФС признала ошибочным решение Иванова засчитать гол «Спартака» в ворота «Локомотива»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела решения арбитра Сергея Иванова в ответном матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

Как сообщает пресс-служба РФС, ЭКС признала ошибочным решение Иванова засчитать гол «Спартака» в ворота «Локомотива» на 56-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что во втором эпизоде атакующей фазы «Спартака» полузащитник Михаил Игнатов вёл единоборство с защитником Наиром Тикнизяном с нарушением правил, так как он, используя обе руки и теряя опору с землёй, опирался на него всем телом, оказывая давление на соперника и не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч.

Арбитру в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды, а взятие ворот отменить.

Также ЭСК приняла решение, что Иванов правильно не назначил пенальти в ворота красно-белых на 42-й минуте встречи и верно назначил пенальти в ворота красно-зелёных на 96-й минуте игры.

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Локомотив» и вышел в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России.

Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится 2 марта. Начало — в 14:25 мск.