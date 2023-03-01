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Стали известны все полуфиналисты «Пути РПЛ» Кубка России

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Стали известны участники 1/2 «Пути РПЛ» и 1/4 финала «Пути регионов».
Стали известны все полуфиналисты «Пути РПЛ» Кубка России
  • Gettyimages.ru

В полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России пробились: «Спартак», «Урал», ЦСКА и «Крылья Советов». Первые матчи состоятся с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» вышли восемь клубов: «Ахмат», «Акрон», «Зенит», «Пари НН», «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Динамо». Игры запланированы на 14—16 марта. 

Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится 2 марта. Начало — в 14:25 мск.

Ранее «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» и вышли в полуфинал Кубка России.

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