«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» и вышли в полуфинал Кубка России

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» в ответном матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе самарской команды с пенальти отличился Владимир Писарский. У «Динамо» отличился Ярослав Гладышев.

Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Крыльев».

Таким образом, подопечные Игоря Осинькина вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Столичный клуб продолжит борьбу в «Пути регионов».

Ранее Осинькин высказался об ответном матче Кубка России с «Динамо».