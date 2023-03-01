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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» и вышли в полуфинал Кубка России

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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» в ответном матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» и вышли в полуфинал Кубка России
  • Gettyimages.ru

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:1. 

В составе самарской команды с пенальти отличился Владимир Писарский. У «Динамо» отличился Ярослав Гладышев.

Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Крыльев».

Таким образом, подопечные Игоря Осинькина вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Столичный клуб продолжит борьбу в «Пути регионов». 

Ранее Осинькин высказался об ответном матче Кубка России с «Динамо».

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