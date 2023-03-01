«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» и вышли в полуфинал Кубка России
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Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:1.
В составе самарской команды с пенальти отличился Владимир Писарский. У «Динамо» отличился Ярослав Гладышев.
Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Крыльев».
Таким образом, подопечные Игоря Осинькина вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Столичный клуб продолжит борьбу в «Пути регионов».
Ранее Осинькин высказался об ответном матче Кубка России с «Динамо».