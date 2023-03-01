Осинькин: нас устраивает ничья в ответном матче с «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об ответном матче Кубка России с «Динамо».

«У нас достаточно разноплановые футболисты. На установке мы коснулись того, что нас устраивает ничья. Преимущество маленькое, любая ошибка может всё изменить. Мы будем играть в полную силу», — цитирует Осинькина пресс-служба клуба.

Встреча в Самаре на стадионе «Солидарность» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Осинькина. Голами в составе хозяев отметились Владимир Писарский и Александр Зуев. Автора первого мяча признали лучшим игроком матча. Единственный гол в составе москвичей забил Константин Тюкавин.

Ответный матч состоится сегодня, 1 марта. Начало — в 20:00 мск.

Ранее бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение, что команда обязана победить «Крылья Советов» в матче 1/4 финала Кубка России с разницей как минимум в два мяча.