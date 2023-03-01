Силкин: «Динамо» обязано выиграть с разницей как минимум в два мяча

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что команда обязана победить «Крылья Советов» в матче 1/4 финала Кубка России с разницей как минимум в два мяча.

«Первую игру хозяева выиграли. Сейчас «Динамо» — хозяева, они обязаны выиграть с разницей как минимум в два мяча для того, чтобы уже дальше проходить. Я думаю, они постараются это сделать, если у них цель стоит выиграть Кубок», — приводит слова Силкина «Спорт-Экспресс».

В первом матче «Крылья Советов» победили «Динамо» со счётом 2:1.

Ответный матч состоится сегодня, 1 марта. Начало — в 20:00 мск.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, как будет решён вопрос с посещаемостью домашних матчей бело-голубых.