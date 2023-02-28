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Йоканович: «Динамо» хочет привлечь больше болельщиков на трибуны

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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, как будет решён вопрос с посещаемостью домашних матчей бело-голубых.
Йоканович: «Динамо» хочет привлечь больше болельщиков на трибуны
  • Legion-Media
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«Наша цель — максимально привлечь болельщиков, чтобы стадионы были полными. Будем делать всё возможное, чтобы повышать уровень футбола», — цитирует Йокановича РИА Новости.

Он подчеркнул, что всегда ждёт болельщиков на стадионе. Сербский тренер дал понять, что в первые месяцы работы ему не хватало большого количества болельщиков на трибунах.

«Смыслом всего является то, что мы дарим им радость. Москва — огромный город, и каждый клуб хочет, чтобы болельщики гнали их вперёд», — заключил Йоканович.

«Динамо» 1 марта примет самарские «Крылья Советов» в ответном матче 1/4 финала Кубка России по футболу («Путь регионов»). Первая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу команды с берегов Волги.

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика (Fan ID). На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

Ранее Андрей Кобелев высказался о будущем полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

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