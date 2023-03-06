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Осинькин заявил, что «Крылья Советов» ставят максимальные задачи в Кубке России

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что клуб ставит максимальные задачи в Кубке России.
Осинькин заявил, что «Крылья Советов» ставят максимальные задачи в Кубке России
  • РИА Новости

«В полуфинале Кубка России у нас максимальные задачи. Если мы пройдём, у нас будут максимальные задачи. Если мы вылетим в полуфинале и попадём в путь регионов, тоже будут максимальные задачи», — приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

1 марта «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» в ответном матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России, но по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.  

В 1/2 финала «Пути РПЛ» «Крылья» сыграют с ЦСКА. Первые встречи состоятся с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Ранее защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что верит, что команда может выиграть Кубок России.

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