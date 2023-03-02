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Бейл верит, что «Крылья Советов» могут выиграть Кубок России

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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл верит, что команда может выиграть Кубок России.
Бейл верит, что «Крылья Советов» могут выиграть Кубок России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Безусловно, я верю, что «Крылья Советов» могут выиграть Кубок России в этом сезоне. Дома мы уже обыграли «Зенит», «Спартак» и «Динамо» — думаю, это многое доказывает», — приводит слова Бейла «Матч ТВ».

1 марта «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» в ответном матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России, но по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.  

В 1/2 финала «Пути РПЛ» «Крылья» сыграют с ЦСКА. Первые встречи состоятся с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Ранее защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал выход самарской команды в полуфинал Кубка России «Пути РПЛ».

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